Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
22.10.2025 09:33:00
Hermès-Aktie: Umsatzwachstum im dritten Quartal
Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermès im dritten Quartal ausgebremst.
Hermès zulegen.
Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose.
Die Hermès-Aktie notiert in Paris zeitweise 3,82 Prozent tiefer bei 2'164,00 Euro.
/lew/jha/
PARIS (awp international)
