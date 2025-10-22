Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wechselkurse belasten 22.10.2025 09:33:00

Hermès-Aktie: Umsatzwachstum im dritten Quartal

Wechselkurseffekte haben das Wachstum des französischen Luxuskonzern Hermès im dritten Quartal ausgebremst.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mit. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit 10 Prozent deutlich stärker aus und auch etwas besser, als von Analysten erwartet. Auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermès zulegen.

Finanzvorstand Eric du Halgouet teilte weiterhin mit, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden, vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose.

Die Hermès-Aktie notiert in Paris zeitweise 3,82 Prozent tiefer bei 2'164,00 Euro.

/lew/jha/

PARIS (awp international)

