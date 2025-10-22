Kawasaki Heavy Industries Aktie 792617 / US4863592014
22.10.2025 09:31:41
Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig
Daimler Truck will mit zusammen mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der japanischen Kawasaki Heavy Industries eine Lieferkette für Flüssigwasserstoff in Europa aufbauen.
Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heisst es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Strasse und Schiene untersucht werden.
Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,94 Prozent nach auf 21,00 Euro, während Daimler Truck 0,32 Prozent verlieren auf 34,80 Euro.
DOW JONES
