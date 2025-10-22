Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’569 -0.4%  SPI 17’274 -0.5%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’288 -0.2%  Euro 0.9235 0.0%  EStoxx50 5’657 -0.5%  Gold 4’142 0.4%  Bitcoin 85’928 -0.7%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 62.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Hermès-Aktie: Umsatzwachstum im dritten Quartal
Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig
Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Nexperia-Chipmangel belastet Autohersteller weltweit
Basler Kantonalbank-Aktie fester: Bank Cler zahlt AT1-Anleihe zurück
Tesla im Fokus: Rekordzahlen befeuern Erwartungen an den Q3-Bericht
Suche...
Plus500 Depot

Kawasaki Heavy Industries Aktie 792617 / US4863592014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Absichtserklärung 22.10.2025 09:31:41

Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig

Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig

Daimler Truck will mit zusammen mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der japanischen Kawasaki Heavy Industries eine Lieferkette für Flüssigwasserstoff in Europa aufbauen.

Kawasaki Heavy Industries
23.40 EUR 5.41%
Kaufen Verkaufen
Die drei Unternehmen haben dafür laut Mitteilung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es soll die Entwicklung einer "zuverlässigen und kosteneffizienten Lieferkette" für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland geprüft werden.

Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heisst es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Strasse und Schiene untersucht werden.

Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,94 Prozent nach auf 21,00 Euro, während Daimler Truck 0,32 Prozent verlieren auf 34,80 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Daimler Truck-Aktie gibt nach: Absatzrückgang von 15 Prozent

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com