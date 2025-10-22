Daimler Truck stärkt Lieferkette für Wasserstoff in Europa - Kooperation mit HHLA und Kawasaki - Aktien uneinig

Die drei Unternehmen haben dafür laut Mitteilung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es soll die Entwicklung einer "zuverlässigen und kosteneffizienten Lieferkette" für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland geprüft werden.

Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heisst es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Strasse und Schiene untersucht werden.

Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,94 Prozent nach auf 21,00 Euro, während Daimler Truck 0,32 Prozent verlieren auf 34,80 Euro.

DOW JONES