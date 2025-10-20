Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
SMG-Aktie wenig bewegt: Über Mehrzuteilungsoption wurden Millionen Aktien von Altaktionären verkauft
SPS-Aktie freundlich: SPS Solutions IFC will Kapital erhöhen
Novartis-Aktie dennoch leichter: Pluvicto verlängert Zeit ohne Krankheitsfortschritt - Eröffnung von Antikörper-Produktionsanlage
ARYZTA-Aktie: Stark verlangsamtes Wachstum im dritten Quartal
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
12’617.51
Pkt
-26.98
Pkt
-0.21 %
15:50:29
SIX-Handel im Blick 20.10.2025 15:58:18

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI notiert am Nachmittag im Minus

Der SMI zeigt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.22 Prozent schwächer bei 12’616.38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.470 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.215 Prozent auf 12’617.27 Punkte an der Kurstafel, nach 12’644.49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12’581.19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’680.09 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 12’109.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, betrug der SMI-Kurs 11’982.91 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wurde der SMI mit 12’326.76 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13’199.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’699.66 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 2.25 Prozent auf 67.38 CHF), Logitech (+ 0.98 Prozent auf 86.86 CHF), Partners Group (+ 0.91 Prozent auf 975.00 CHF), Alcon (+ 0.81 Prozent auf 60.00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.58 Prozent auf 155.20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-1.20 Prozent auf 280.30 CHF), Nestlé (-1.04 Prozent auf 83.95 CHF), Swiss Life (-0.35 Prozent auf 854.60 CHF), Swisscom (-0.34 Prozent auf 592.50 CHF) und Lonza (-0.29 Prozent auf 552.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’433’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244.180 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 11.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 4.99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
