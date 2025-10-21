Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.4%  SPI 17’299 -0.4%  Dow 46’935 0.5%  DAX 24’275 0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’677 -0.1%  Gold 4’095 -6.0%  Bitcoin 87’472 -0.2%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.8 -0.3% 
Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

21.10.2025 16:29:00

Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Logitech. Der Logitech-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 109,86 USD.

Logitech
87.28 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 109,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'573 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Logitech-Aktie ging bis auf 109,46 USD. Bei 109,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'896 Logitech-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 114,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der derzeitige Kurs der Logitech-Aktie liegt somit 4,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 64,86 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,96 Prozent würde die Logitech-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Logitech-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,44 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Logitech 1,26 CHF aus. Am 29.07.2025 hat Logitech die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,69 Prozent auf 947.97 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Logitech 984.28 Mio. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 26.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Logitech ein EPS in Höhe von 4,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

