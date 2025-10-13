S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.56 Prozent auf 6’654.72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51.919 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.21 Prozent auf 6’631.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’552.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’620.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’668.68 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’584.29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der S&P 500 bei 6’259.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’815.03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13.40 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’764.58 Punkte. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Best Buy (+ 9.97 Prozent auf 77.45 USD), Broadcom (+ 9.88 Prozent auf 356.70 USD), Advance Auto Parts (+ 9.24 Prozent auf 54.05 USD), Monolithic Power Systems (+ 8.54 Prozent auf 981.67 USD) und Albemarle (+ 7.21 Prozent auf 96.34 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Fastenal (-7.54 Prozent auf 42.33 USD), Las Vegas Sands (-6.33 Prozent auf 46.47 USD), Wynn Resorts (-6.15 Prozent auf 112.52 USD), PayPal (-4.51 Prozent auf 59.51 EUR) und Monster Beverage (-3.55 Prozent auf 67.15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 38’808’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.843 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch