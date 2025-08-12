Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9411 -0.2%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’805 0.4%  Dollar 0.8069 -0.7%  Öl 66.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405NVIDIA994529
Top News
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
Trotz anhaltender Verluste: Überraschendes Ergebnis beflügelt die Rally der Canopy Growth-Aktie weiter
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen nur zeitweise Rückenwind
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.138 Pkt - Springer Nature und Patrizia fest

PATRIZIA
7.89 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen ist es am Dienstag im nachbörslichen Handel mit den Kursen leicht nach oben gegangen.

Patrizia wurden am Abend 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Immobilieninvestor bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt hatte.

Springer Nature verbesserten sich um 6,3 Prozent. Der Wissenschaftsverlag hatte nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.138 24.025 +0,5

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

Nachrichten zu PATRIZIA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?