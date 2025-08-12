|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 22:28:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.138 Pkt - Springer Nature und Patrizia fest
DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen ist es am Dienstag im nachbörslichen Handel mit den Kursen leicht nach oben gegangen.
Patrizia wurden am Abend 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Immobilieninvestor bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt hatte.
Springer Nature verbesserten sich um 6,3 Prozent. Der Wissenschaftsverlag hatte nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.138 24.025 +0,5
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
