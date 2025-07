XETRA-Handel SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Am Montag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.48 Prozent leichter bei 17’943.91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89.052 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.046 Prozent auf 18’039.10 Punkte an der Kurstafel, nach 18’030.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17’943.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’161.54 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 16’524.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 15’107.91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 14’357.57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 29.21 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 8.08 Prozent auf 22.46 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.41 Prozent auf 8.09 EUR), MBB SE (+ 2.17 Prozent auf 160.00 EUR), Schaeffler (+ 1.66 Prozent auf 4.91 EUR) und JOST Werke (+ 1.53 Prozent auf 53.20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Verve Group (-5.89 Prozent auf 3.07 EUR), Sixt SE St (-4.77 Prozent auf 92.85 EUR), Ceconomy St (-4.32 Prozent auf 3.77 EUR), Mutares (-4.27 Prozent auf 31.35 EUR) und HORNBACH (-3.72 Prozent auf 103.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’121’127 Aktien gehandelt. Mit 4.787 Mrd. Euro weist die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.17 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

