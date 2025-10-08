Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 22:44:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.631 Pkt - Gerresheimer stürzen ab

DOW JONES--Das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat sich am Mittwochabend laut einem Händler von Lang & Schwarz auf Gerresheimer konzentriert. Die Titel wurden in einer ersten Reaktion 7 Prozent schwächer getaxt, nachdem die Gesellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Unmittelbar nach der Gewinnwarnung setzten Verkäufe ein", sagte der Marktteilnehmer.

Dass die Plattform Bullish mit der Deutschen Bank im Bereich digitaler Vermögenswerte kooperiert, bewegte den Kurs der Bank nicht. Auch Freenet zeigten sich unbewegt von der Übernahme des Telekommunikationsanbieters Mobilezone Deutschland.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.631 24.597 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 16:45 ET (20:45 GMT)

