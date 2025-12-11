Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’919 0.0%  SPI 17’750 -0.1%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’167 0.2%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5’731 0.4%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’008 -2.1%  Dollar 0.7969 -0.4%  Öl 61.4 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Idorsia36346343
Top News
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Munich Re-Aktie fester: Rückversicherer übertrifft Ziele und stellt neue Strategie bis 2030 vor
So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK, und TKMS auf die Rheinmetall-Expansion
thyssenkrupp-Aktie verliert: Importdruck zwingt Elektrostahlproduktion zum stehen
Suche...
eToro entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 12:12:36

Munich Re will Kosten deutlich senken - und verrät nicht wie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
520.91 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

MÜNCHEN (awp international) - Der Rückversicherer Munich Re will seinen Gewinn bis Ende des Jahrzehnts durch stärkere Einsparungen nach oben treiben. Geplant seien Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis zum Jahr 2030, sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning. Ein Stellenabbau sei derzeit aber nicht geplant, versicherte er zusammen mit seinem designierten Nachfolger Christoph Jurecka bei der Vorstellung der neuen Mittelfristziele am Donnerstag in München. Ein Drittel der Einsparungen soll allerdings schon im kommenden Jahr greifen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Munich-Re-Aktie legte am Vormittag zuletzt um 1,8 Prozent auf 557 Euro zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Dax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier nun rund 14 Prozent gewonnen.

Der bisherige Finanzvorstand Jurecka übernimmt die Führung des Konzerns zum Jahreswechsel, nachdem sich Wenning gegen eine Verlängerung seines Vertrags entschieden hatte. Der künftige Chef erklärte das Einsparziel zu einer "Ambition", die sich aus Zielen der einzelnen Geschäftsbereiche zusammensetze. Darin seien "auch Personalkosten" enthalten, sagte er in einer Videokonferenz mit Journalisten. "So müssen wir schauen, wie wir die 600 Millionen über die nächsten fünf Jahre hinbekommen."

Laut Wenning laufen derzeit Gespräche mit der Arbeitnehmerseite. Wenn diese abgeschlossen seien, könne man mehr zu einem möglichen Personalabbau sagen. Jurecka erwartet, dass in den kommenden fünf Jahren viele Beschäftigte ohnehin in den Ruhestand gehen. Zur Munich Re gehört auch der Düsseldorfer Erstversicherer Ergo. Ende September beschäftigte der Konzern insgesamt gut 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr rechnet die Munich-Re-Spitze weiterhin mit einem Gewinn von sechs Milliarden Euro. Damit werde der Konzern seine für 2025 gesetzten Mittelfristziele voraussichtlich durchweg übertreffen, sagte Wenning. Die wichtigsten neuen Ziele für das Jahr 2030 hatte der Rückversicherer bereits am Mittwochnachmittag veröffentlicht. So soll der Konzerngewinn im Jahr 2026 auf etwa 6,3 Milliarden Euro steigen. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie dann um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen.

Jurecka baut künftig stärker auf die Lebens- und Kranken-Rückversicherung, die Spezialversicherung im Direktgeschäft mit Industrieunternehmen und die Erstversicherungstochter Ergo. Deren Anteil am Gewinn soll bis Ende des Jahrzehnts von derzeit etwa 50 Prozent auf etwa 60 Prozent wachsen.

Der Anteil der bisher dominierenden Schaden- und Unfall-Rückversicherung soll im Gegenzug sinken. In diesem Geschäft hatten die Munich Re und andere Rückversicherer bei Erstversicherern wie Allianz und Generali in den vergangenen Jahren immer höhere Prämien durchsetzen können. Seit Anfang 2025 mussten sie jedoch Preisrückgänge hinnehmen, so dass weitere grosse Gewinnsprünge in diesem Geschäft nicht zu erwarten sind.

Die Anteilseigner des Konzerns sollen auch künftig von hohen Gewinnbeteiligungen profitieren: So strebt Munich Re eine Gesamtausschüttungsquote von mehr als 80 Prozent pro Jahr an. Dies umfasse Dividenden und weitere Aktienrückkäufe, sagte Jurecka./stw/err/mis

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:59 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
10:23 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
10:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
09:31 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’445.44 19.58 BWCSGU
Short 13’721.45 13.75 S8QBLU
Short 14’228.09 8.91 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’919.46 11.12.2025 12:07:29
Long 12’384.65 19.73 SP2B8U
Long 12’087.88 13.60 SZEBLU
Long 11’586.30 8.91 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Nach US-Zinsentscheid: SMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:21 E-Mail bleibt trotz WhatsApp & Co. im Alltag unverzichtbar
12:20 AKTIEN IM FOKUS: Symrise auf Tief seit 2019 - Givaudan nährt Geschäftssorgen
12:17 ROUNDUP/Pipeline-Leck bei PCK: Schäden werden geprüft - Versorgung gesichert
12:12 ROUNDUP: Munich Re will Kosten deutlich senken - und verrät nicht wie
12:07 Grüne kritisieren Vertagung zum Heizungsgesetz
12:04 WDH/Söder: 'Trostpflaster' für Geberländer im Länderfinanzausgleich kommt
12:02 ROUNDUP: EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden
12:01 Merz erwartet US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland
12:01 Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Oracle zügelt Kauflaune
12:00 AKTIE IM FOKUS: Weiterer Bodenbildungsversuch bei Carl Zeiss nach Jahreszahlen