Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auf die Schwäche des Dax zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern. Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüsst. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

USA: - VERLUSTE - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 31.160,08 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Zuvor hatten an der Wall Street Anleger Gewinne mitgenommen. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich grosse KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchipherstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büsste nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.

DAX 25.104,36 -1,35% XDAX 25.110,73 -0,92% EuroSTOXX 50 6.180,29 -1,47% Stoxx50 5.293,38 -0,78% DJIA 51.179,87 -0,66% S&P 500 7.801,77 -0,22% NASDAQ 100 31.160,07 -0,21%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 120,86 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1207 0,09% USD/Yen 158,20 0,08% Euro/Yen 177,28 0,16%

BITCOIN:

Bitcoin 82.674 -0,72% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 102,49 +2,29 USD WTI 90,03 +1,75 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.15 Uhr - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer pocht angesichts der unvollständigen Weitergabe des Tankrabatts an Autofahrer auf zielgerichtetere Entlastungen. Der Tankrabatt sei "teuer, entlastet auch diejenigen, die keine Unterstützung benötigen, und schwächt ausgerechnet das Preissignal, das bei knappen Kraftstoffen zum Sparen anregen sollte", Gespräch, Augsburger Allgemeine - Renommierte Ökonomen warnen vor einer Ausweitung von Frankreichs Schuldenkrise, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Der Vorstandschef des zweitgrössten deutschen Wohnungskonzerns LEG Immobilien, Lars von Lackum, warnt angesichts des jüngsten Zinsanstiegs vor zusätzlichen Belastungen für den Wohnungsneubau, Gespräch, HB - "Der Erfolg eines Landes ist immer auch der Erfolg aller Menschen", Gespräch mit Bill Anderson, HB - Florian Brenninkmeyer wird neuer Verwaltungsratspräsident der Cofra Holding AG, HB - Deutschland rüstet auf, die AfD gewinnt an Einfluss: Die Aussenpolitikexpertin Liana Fix sagt, wie sich Europa dagegen wappnen kann, dass das deutsche Militär antidemokratisch eingesetzt wird, Gespräch, HB - Warum die KI-Modelle Regeln brechen, Gastbeitrag von Daron Acemoglu, Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2024 und Institute-Professor für Wirtschaftswissenschaften am MIT, HB - "Man spürt die Risiken erst, wenn es kracht", Gespräch mit Marc Tenbieg, Vorstand des Deutschen Mittelstands-Bunds darüber, wie Firmen sich krisenfest aufstellen, HB

bis 21.00 Uhr: - China weist EU-Forderung nach Beschränkungen für Hybridauto-Exporte zurück, FT - Wer vom Aufsichtsratsvorsitz in den Vorstand wechselt, bewegt sich in einer Regelungslücke. Gerade deshalb muss ein solches Mandat sich selbst begrenzen, Gastbeitrag von Marcus Mosen, zuletzt Co-Vorstandsvorsitzender von N26, BöZ - Die geplante Kryptosteuer stellt die bisherige Haltefrist infrage. Der CDU-Politiker Georg Günther warnt vor Rechts- und Umsetzungsrisiken. Vor einer materiellen Änderung sollten erst Erfahrungen mit der neuen Meldepflicht gesammelt werden, Gespräch, BöZ - "KI-Agenten können durchdrehen", Gespräch mit Volker Gruhn, Professor für Softwareengineering und Gründer des IT-Dienstleisters Adesso, über KI-Agenten, die Software entwickeln, neue Anforderungen an Beschäftigte - und darüber, was KI niemals übernehmen sollte, FAZ - Wie Anleger von der neuen Knappheit an Kapital profitieren, Gespräch mit Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, über die Frankreich-Krise, den Ausverkauf am Anleihemarkt und Strategien für Privatanleger, FAZ

/mis