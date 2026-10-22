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22.10.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 250,03 USD.
Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,7 Prozent auf 250,03 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'989 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 249,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'401'139 Amazon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,85 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 27,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,86 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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