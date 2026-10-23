SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt ergreifen wieder die Flucht.

Dereröffnete den Freitagshandel 0,03 Prozent höher bei 14'552,53 Punkten und bewegt sich im Anschluss jedoch im Minus.Die Nebenwertindizesundfolgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie 0,04 Prozent leichter bei 20'482,72 Zählern bzw. 0,11 Prozent höher bei 2'332,52 Punkten in die Sitzung gingen.

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht auch zum Wochenschluss weiter Vorsicht. Vor dem Wochenende und der kommenden Notenbank-Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Zudem gebe es derzeit zu viele Unruheherde, die über das Wochenende für Schlagzeilen sorgen könnten. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sprechen ebenfalls für Zurückhaltung.

Weiterhin belasten die Sorgen um die Ausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz den Markt. So sagte NVIDIA-CEO Jensen Huang in einem Interview, er glaube, dass das Kapital für den Ausbau der KI knapp werde. "Es herrscht Kapitalknappheit. Die Nachfrage nach Kapital ist viel grösser als das verfügbare Kapital", sagte Huang dem US-Sender CNBC.

Während vom Anleihemarkt zuletzt etwas Entwarnung kam - auf der Suche nach sicheren Häfen griffen Investoren wieder verstärkt bei Anleihen zu - bleiben die Rohölpreise auf dem zuletzt wieder deutlich erhöhten Niveau. Berichte, dass die USA und Israel Pläne für erneute Angriffe auf den Iran als Teil des Ende Februar begonnenen regionalen Krieges ausarbeiteten, schoben die Preise zuletzt wieder an. Brent notiert aktuell so hoch wie zuletzt im Mai.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex sinkt am Freitag weiter.

Der DAX ging 0,18 Prozent schwächer bei 25'325,58 Zählern in den Handel und bleibt auch weiterhin in der Verlustzone.

Nach dem Kursrutsch an der NASDAQ und Verlusten in Asien spielt sich für Anleger auch im DAX ein unruhiger Freitag ab. Der US-Technologieindex NASDAQ 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und hat anschliessend auch weiterhin abgegeben. Schlussendlich ging er jedoch 0,02 Prozent höher bei 52'866,85 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete derweil tief im Minus und verzeichnete auch weiterhin deutliche Verluste. Er verabschiedete sich 2,6 Prozent leichter bei 26'008,86 Zählern aus der Sitzung.

Belastend wirkten neben kräftig gestiegenen Ölpreisen die Aussagen grosser Branchenvertreter wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung, die an der Börse auf wenig Gegenliebe stiessen. “Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen”, sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs bei CaixaBank AM, laut der Deutschen Presse-Agentur. “Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen.”

ASIEN

Die Märkte in Asien bewegen sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Japan notierte der Nikkei 225 letztlich 0,34 Prozent tiefer bei 62'693,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite um 0,89 Prozent auf 3'690,48 Zähler nach oben.

In Hongkong gewann der Hang Seng derweil 0,69 Prozent auf 23'093,37 Punkte.

An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen, wobei die schwache Dynamik gegenüber dem Vortag aber geringer war. Weiter sorgten die Bedenken über die Rentabilität von KI-Investitionen und zu hohe Bewertungen von KI-Aktien für Vorsicht, zumal die technologielastigen US-Aktienindizes am Vortag unter die Räder kamen. Daneben sorgte die unverändert angespannte Lage im Nahen Osten für Verkaufslaune bei Aktien. Bei den Ölpreisen gibt es nach dem jüngsten Anstieg auf das erhöhte Niveau keine Entspannung. So teuer war es zuletzt im Mai.

In Japan kam als Belastungsfaktor hinzu, dass die Verbraucherpreisinflation in Japan im September angezogen hat, was der Notenbank Argumente liefert, die Zinsen bis zum Jahresende abermals anzuheben. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,1 Prozent. Ökonomen hatten das zwar auch erwartet, es bedeutet aber gleichwohl einen Anstieg gegenüber den 1,7 Prozent im August.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires