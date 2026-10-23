So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

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Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,32 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.011,20 US-Dollar, nach 4.024,24 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,45 Prozent auf 53,76 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 54,55 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,92 Prozent auf 1.559,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.574,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.052,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.057,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,78 Prozent auf 114,05 US-Dollar, nach 113,17 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,11 Prozent auf 100,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 99,47 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,20 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,81 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 09:59 Uhr fällt der Maispreis um -0,38 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,61 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Sojabohnenpreis kaum vom Fleck. Nach 12,53 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr bei 12,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:01 Uhr steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 347,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 347,30 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,01 Prozent auf 0,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,30 Prozent auf 0,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,20 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,80 US-Dollar) geht es um -2,50 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:05 Uhr steht ein Plus von 1,62 Prozent auf 132,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 130,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch