Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.69 Prozent auf 52’856.09 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26.163 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1.02 Prozent schwächer bei 51’959.21 Punkten, nach 52’495.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52’392.28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’860.11 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.69 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’048.83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52’224.64 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 46’924.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 3.94 Prozent auf 251.46 USD), NVIDIA (+ 2.54 Prozent auf 221.97 USD), Goldman Sachs (+ 2.25 Prozent auf 904.72 USD), Caterpillar (+ 2.06 Prozent auf 740.21 USD) und 3M (+ 1.97 Prozent auf 174.74 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Alphabet C (ex Google) (-1.62 Prozent auf 330.95 USD), Procter Gamble (-1.56 Prozent auf 156.84 USD), Nike (-0.92 Prozent auf 37.53 USD), Coca-Cola (-0.87 Prozent auf 92.68 USD) und Johnson Johnson (-0.61 Prozent auf 257.78 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27’349’645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.17 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch