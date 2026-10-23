Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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23.10.2026 07:22:36
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag zeitweise um mehr als ein Viertel eingebrochen.
Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.
Schlussendlich verloren die Moderna-Papiere im NASDAQ-Hadnel noch rund 17 Prozent, während der Schaden für die Anleger von Merck & Co mit einem Minus von etwas mehr als 1 Prozent hinnehmbar war. Im nachbörslichen Handel ging es für die Papiere von Moderna um weitere 3,67 Prozent runter auf 195,20 US-Dollar. Die Merck & Co Aktie legt dagegen um leichte 0,26 Prozent zu auf 147,62 US-Dollar.
/ajx/he
NEW YORK (awp international)
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