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20.08.2026 07:30:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WEITER STABILISIERT - Im Dax dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 8 Punkte tiefer auf 26.083 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen vor allem Anschlusskäufe, gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges belasteten die Stimmung. In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen immerhin deutlich erholt. Die technologielastigen Nikkei 225 und Kospi hatten zuletzt insbesondere unter steigenden Anleihezinsen gelitten. Mit dem KI-Boom in einer Warteschleife gab es hier seit Juni keine Bestmarken mehr. Für etwas Unterstützung sorgte am Donnerstag eine Rückgang der Anleiherenditen, was bereits den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

USA: - WENIG VERÄNDERT - Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte. Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf grosser KI-Unternehmen. Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler.

ASIEN: - ERHOLT - Ein Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten hat den tags zuvor teils deutlich gebeutelten Börsen Asiens am Donnerstag geholfen. So hatte das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Vor allem die Erholung des südkoreanischen Kospi - bis Mitte Juni Sinnbild des KI-Booms mit anschliessendem Kursrutsch - hatte zur Wochenmitte mit deutlichen Verlusten gewackelt. Am Donnerstag ging es nun um fast 6 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten um gut ein Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent zulegte. 

                                 
DAX             26.091,33  -0,14%
XDAX            26.086,56  -0,17%
EuroSTOXX 50     6.444,46  -0,37%
Stoxx50          5.466,67  -0,08%
                                 
DJIA            53.463,05   0,22%
S&P 500          7.707,98   0,21%
NASDAQ 100      29.426,02  -0,22%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                            
Bund-Future    123,85  0,03%

DEVISEN: 

                         
Euro/USD    1,1677  0,00%
USD/Yen     158,53  0,23%
Euro/Yen    185,11  0,22%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            69.264  -0,05%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    91,99  +0,37 USD
WTI      86,00  +0,20 USD

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PRESSESCHAU

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bis 07.30 Uhr: - Das US-Militär hat einen Schifffahrtskorridor für die Ein- und Ausfahrt aus der Strasse von Hormus eingerichtet, um den Transport von täglich mehreren Millionen Barrel Öl zu ermöglichen, Axios

bis 06.45 Uhr: - Angesichts der geringen Füllstände der Gasspeicher warnt die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Ramona Pop, vor steigenden Preisen für Gaskunden, Gespräch, Rheinische Post - Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, fordert Konsequenzen gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Kommunalpolitiker Bernd Prange wegen dessen Unterstützung für die AfD, Gespräch, HB

bis 23.15 Uhr: - In der Autoindustrie bahnt sich ein Konflikt über Bezahlung und Arbeitszeiten an. Die Gewerkschaften bringen sich in Stellung, HB - China treibt humanoide Robotik voran. Deutschland verfügt über starke Voraussetzungen in diesem Bereich, muss diese aber schneller in marktfähige Anwendungen übersetzen, Gastbeitrag von Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des Feri Cognitive Finance Institute, HB

bis 21.00 Uhr: - Morgan Stanley erwartet M&A-Rekord für 2026, BöZ - Nach seinem Rücktritt als Unionsfraktionschef im Zuge der Leihmutterschafts-Debatte will Jens Spahn auch an der Spitze der Münsterland-CDU Platz machen, Gespräch, Westfälische Nachrichten

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.90 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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