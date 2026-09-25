Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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25.09.2026 09:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 595,80 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Partners Group-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 595,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. Bei 599,00 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 597,60 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 3'926 Aktien.
Am 16.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'097,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Partners Group-Aktie somit 45,71 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 591,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Partners Group-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 46,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 45,64 CHF.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Partners Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Partners Group dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 40,90 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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