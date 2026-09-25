Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem Dax ein versöhnlicher Wochenschluss. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 25.402 Punkte. Damit würde es der Dax auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste nach dem europäischen Handel aufholen.

USA: - DOW IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,31 Prozent nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent aufwärts. Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste hingegen 1,7 Prozent ein. In China ruhte der Handel feiertagsbedingt. Gemischte Vorgaben aus den USA und ein auf hohem Niveau stabilisierter Ölpreis sorgten für Zurückhaltung. Trotz etlicher Streitpunkte zeichnete US-Präsident Donald Trump unterdessen beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping ein demonstrativ harmonisches Bild der Beziehungen. Trump empfing Chinas Staatschef in Washington mit viel Pomp und überhäufte ihn mit Lobeshymnen. Xi erwiderte warme Worte, platzierte aber auch mahnende Äusserungen. Während des Staatsbesuchs wurden kaum konkrete Ergebnisse bekannt.

DAX 25.266,53 -0,57% XDAX 25.384,89 0,11% EuroSTOXX 50 6.272,50 -0,43% Stoxx50 5.341,58 -0,21% DJIA 51.349,98 -0,31% S&P 500 7.704,13 -0,03% NASDAQ 100 30.478,86 0,03%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 119,83 0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1372 -0,07% USD/Yen 158,23 -0,40% Euro/Yen 179,95 -0,47%

BITCOIN:

Bitcoin 84.2 -0,22% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 105,73 -0,87 USD WTI 93,17 -1,44 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Iran legt Sieben-Tage-Plan zur Beendigung des Kriegs vor, FT und New York Times - Tankrabatt im Bundesrat: Länder erhöhen erneut den Druck auf die Bundesregierung, Rheinische Post - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat nach der Herbstprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute eine konsequente Fortsetzung des in der Koalition verabredeten Reformkurses gefordert, Interview, Rheinische Post - Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) fordert Verschärfung des Asylrechts, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 21.00 Uhr: - Lufthansa ruft nach Hilfe für Inlandsflüge, FAZ - Landesregierung will eigenes Konzept für bedrohte VW-Werke in Sachsen entwickeln, FAZ - "Mehr Selbstvertrauen würde uns allen nicht schaden", Interview mit Vorstandschef Carsten Knobel zum 150-jährigen Jubiläum von Henkel, FAZ - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) knüpft Zukunft von Kanzler Friedrich Merz an Kursänderungen bei Regierung und Partei, Interview, HB - "Ohne Deal geht die Welt für uns nicht unter", Shelly-Co-Chef Wolfgang Kirsch zu möglicher Übernahme durch Schneider Electric, Interview, BöZ - Autoindustrie für weitere China-Zölle - Die mächtige Autolobby galt lange als Bremser neuer China-Zölle. Nun nennt VDA-Chefin Hildegard Müller sie ein legitimes Mittel, HB - "KI ist das Gegenteil der Tarnkappen-Technologie", Militär-Experte Paul Scharre über den Krieg der Zukunft - und inwiefern dieser militärische Grenzen verschiebt, Interview, HB - "Künstliche Intelligenz in der Fertigung ist das nächste grosse Ding", Interview mit Siemens-Manager Rainer Brehm, der künftig die neu formierte Kernsparte Automation führt, HB - "Das ist für die Volkswirtschaft ein Drama" - Der Ex-VW-Chef Herbert Diess warnt vor einem "gravierenden industriepolitischen Fehler". Grund dafür ist eine neue Regulierung für Autobatterien als Stromspeicher, Interview, HB - Der Berenberg-Sonderbeauftragte Hans-Walter Peters sieht Fortschritte bei den Aufräumarbeiten nach dem Bilanzskandal, Interview, HB

/jha/