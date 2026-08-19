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19.08.2026 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im Dax nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 14 Punkte tiefer auf 26.114 Punkte. Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie dem Kospi , dem japanischen Nikkei 225 oder dem Nasdaq 100 in den USA Monate her sind, hatte der Dax erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht, lief sich im Bereich von 26.500 Punkten allerdings zuletzt fest. Steigende Anleihezinsen und der Iran-Krieg hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

USA: - VERLUSTE - Aktien-Anleger sind am Dienstag angesichts gestiegener Anleiherenditen zum besonders finanzierungsintensiven US-Technologiesektor auf Abstand gegangen. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent auf 29.490,96 Zähler abwärts. Bereits am Vortag hatte die jüngste Erholung Risse gezeigt. Im Dow Jones Industrial waren die Verluste geringer: Der Leitindex gab um 0,22 Prozent auf 53.343,40 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 , in dem zahlreiche Technologiewerte enthalten sind, büsste 0,69 Prozent auf 7.691,76 Zähler ein. Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpften die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen. Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", so Trump auf der Plattform Truth Social.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Weiterhin hohe Anleiherenditen und der nach wie vor ungelöste Iran-Krieg haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Die Verluste trafen - wie bereits im US-Handel - vor allem Halbleiterwerte. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun wieder auf dem Prüfstand mit einem Verlust von 5,4 Prozent zur Wochenmitte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten um 3 Prozent ein. In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 2,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem moderaten Plus positiv abhob. 

                                 
DAX             26.128,36  -0,80%
XDAX            26.130,84  -0,63%
EuroSTOXX 50     6.468,17  -0,95%
Stoxx50          5.471,06  -0,54%
                                 
DJIA            53.343,40  -0,22%
S&P 500          7.691,76  -0,69%
NASDAQ 100      29.490,95  -1,68%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    123,94  +0,14%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1583   0,06%
USD/Yen     159,34  -0,16%
Euro/Yen    184,57  -0,10%

BITCOIN: 

                                    
Bitcoin            64.296,01  -0,60%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    91,60  +0,58 USD
WTI      84,67  +0,61 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) fordert von SPD Einlenken bei Unterhaltsvorschuss, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Angesichts der hohen Energiepreise fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine Senkung der Stromsteuer, Gespräch mit der Vorstandsvorsitzenden Michaela Engelmeier, Rheinische Post - Viele der extremen Wetterereignisse, die Deutschland derzeit erlebt, wären nach Einschätzung des Klimaforschers Mojib Latif ohne den menschengemachten Klimawandel nicht möglich, Gespräch, Rheinische Post - Der Klimaforscher Mojib Latif hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, klimaschädliche Subventionen wie das Dienstwagenprivileg schnellstmöglich abzuschaffen, Gespräch, Rheinische Post - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat sich für eine Verankerung der Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz ausgesprochen und Änderungen des Mietrechts für besseren Hitzeschutz ins Gespräch gebracht, Gespräch, Rheinische Post - Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak räumt eine Mitschuld seiner Partei am Aufstieg der AfD ein, Bild - In diesem Jahr sind bisher fast 9.000 Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern gescheitert, Bild

bis 23.15 Uhr: - Deutschland erstickt nicht an Krisen, sondern an Bürokratie, Gastbeitrag von DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov und NKR-Chef Lutz Goebel, HB

bis 21.00 Uhr: - "Wir füllen ETFs mit unserem aktiven Kern", Gespräch mit Union-Investment-Chef Andre Haagmann über die neue Strategie, BöZ - CDU-Bauminister fordern Förderprogramm für Hitzeschutz, Table Media - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner fordert scharfe Sanktionen gegen Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, Gespräch, Politico - Bund will bis zu 50 Millionen Euro für Reparatur der Tschernobyl-Schutzhülle bereitstellen, Politico - Der Kampf um die Rente mit 63 wird zur Gerechtigkeitsfrage. Der Ökonom Jörg Rocholl hält die Abschaffung für dringend geboten, Gespräch, FAZ - Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung BVMW fordert von der Politik klarere Perspektiven für Unternehmer, Gespräch mit Christoph Ahlhaus, FAZ - Rohstoffunternehmen warnen vor Kiesknappheit, FAZ

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.86 S3PBUU
Short 15’202.95 13.82 SMYBKU
Short 15’750.15 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’716.34 19.59 SPB50U
Long 13’396.53 13.62 SVBOKU
Long 12’839.18 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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