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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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25.03.2026 11:38:31

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech anlässlich jüngster Daten zur Lungenkrebsstudie "Rosetta Lung-02" auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Nach seinem Verständnis und basierend auf Äußerungen von Biontech und Bristol-Myers Squibb könnte es sein, dass sie von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zustimmung erhalten haben, einen Antrag auf Basis des progressionsfreien Überlebens zu stellen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
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Rating update:
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Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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