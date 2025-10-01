Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 01.10.2025 09:29:00

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Euro STOXX 50-Handel am Mittwoch.

BMW
80.14 CHF 0.27%
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.44 Prozent leichter bei 5’505.62 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.698 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent schwächer bei 5’513.15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’529.96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’514.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’504.56 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.161 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 01.09.2025, bei 5’367.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’282.43 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2024, den Wert von 4’954.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’568.19 Punkten. 4’540.22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2.39 Prozent auf 28.91 EUR), Siemens Energy (+ 0.50 Prozent auf 99.92 EUR), UniCredit (+ 0.11 Prozent auf 64.60 EUR), adidas (-0.06 Prozent auf 179.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.14 Prozent auf 28.97 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1.97 Prozent auf 1’945.50 EUR), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR), Eni (-0.98 Prozent auf 14.75 EUR), Siemens (-0.76 Prozent auf 227.45 EUR) und BMW (-0.63 Prozent auf 84.90 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 387’875 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 319.965 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.04 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.09.25 BMW Kaufen DZ BANK
24.09.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
