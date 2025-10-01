Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
01.10.2025 09:29:00
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach
Euro STOXX 50-Handel am Mittwoch.
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0.44 Prozent leichter bei 5’505.62 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.698 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent schwächer bei 5’513.15 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’529.96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’514.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’504.56 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.161 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 01.09.2025, bei 5’367.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’282.43 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2024, den Wert von 4’954.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’568.19 Punkten. 4’540.22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2.39 Prozent auf 28.91 EUR), Siemens Energy (+ 0.50 Prozent auf 99.92 EUR), UniCredit (+ 0.11 Prozent auf 64.60 EUR), adidas (-0.06 Prozent auf 179.30 EUR) und Deutsche Telekom (-0.14 Prozent auf 28.97 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1.97 Prozent auf 1’945.50 EUR), SAP SE (-1.18 Prozent auf 225.20 EUR), Eni (-0.98 Prozent auf 14.75 EUR), Siemens (-0.76 Prozent auf 227.45 EUR) und BMW (-0.63 Prozent auf 84.90 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 387’875 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 319.965 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Eni-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.04 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.25
|DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX mittags (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’507.94
|-0.40%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX verliert -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex gibt derweil ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}