Mittelstand im Fokus: JPMorgan plant in die Schweiz zu expandieren

JPMorgan will im Bereich Mittelstandskunden in der Schweiz expandieren. Die US-Grossbank sieht für Unternehmen, die recht gut durch die Krise gekommen sind, Wachstumschancen.

In den vergangenen zwei Jahren hat JPMorgan bereits ein Team für grössere Mittelstandskunden in Frankfurt aufgebaut. Nun will die US-Grossbank, wie die Handelszeitung berichtet, in diesem Segment von Frankfurt in die Schweiz expandieren.

Wachstumschancen für KMU

"Die Schweiz hat eine ähnliche Unternehmensstruktur wie Deutschland, mit vielen Mittelständlern", erklärt Bernhard Brinker, Chef für den Bereich Corporate Client Banking & Specialized Industries Germany, wie die Handelszeitung berichtet, gegenüber Bloomberg. Die Corona-Pandemie, die das Geschehen in der Wirtschaft seit Anfang vergangenen Jahres prägt, habe seiner Meinung nach für eine neue Dynamik gesorgt.

"Seit Mitte 2020 und nun auch im neuen Jahr sehen wir ein verstärktes Interesse an M&A im oberen Mittelstand", verlautet der ehemalige Bereichsvorstand der HypoVereinsbank, der vor rund zwei Jahren zu JPMorgan gekommen war. Daher sehe er vor allem Potenzial bei Firmen, die bereits international aktiv seien oder Ambitionen haben, ins Ausland zu expandieren. "Gerade für Unternehmen, die in der Krise relativ gut abgeschnitten haben, eröffnen sich nun attraktive Wachstumsmöglichkeiten", so Brinker.

Kein Angriff auf regionale Banken

Als direkte Konkurrenz zu regionalen Banken, die einige Mittelständler zu ihren Kunden zählen, sieht sich JPMorgan laut Brinker jedoch nicht. "Viele Unternehmen arbeiten ja mit einer Gruppe von Banken zusammen, regionale sowie internationale. Das ist komplementär", so Brinker.

Das Team in Frankfurt bestehe inzwischen aus mehr als 10 Mitarbeitern, im Februar komme ein weiterer hinzu. Aktuell laufe zudem die Suche nach einem Banker für Zürich.

Redaktion finanzen.ch