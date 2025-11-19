Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.38 Prozent fester bei 6’642.16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 53.297 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.091 Prozent auf 6’623.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’617.32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’603.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’689.75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1.06 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 6’664.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, stand der S&P 500 bei 6’411.37 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Stand von 5’916.98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 13.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Block (ex Square) (+ 7.56 Prozent auf 62.00 USD), Applied Materials (+ 4.45 Prozent auf 235.13 USD), Broadcom (+ 4.09 Prozent auf 354.42 USD), Lowes Companies (+ 4.03 Prozent auf 228.41 USD) und IDEXX Laboratories (+ 4.01 Prozent auf 697.10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Eversource Energy (-12.45 Prozent auf 65.26 USD), DoorDash (-4.60 Prozent auf 202.32 USD), Archer Daniels Midland (-4.59 Prozent auf 58.23 USD), Perrigo Company (-4.26 Prozent auf 12.82 USD) und Home Depot (-3.88 Prozent auf 287.20 EUR).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 54’083’405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch