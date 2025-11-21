Börse New York in Grün: S&P 500 notiert am Freitagmittag im Plus

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.17 Prozent höher bei 6’614.97 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53.359 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.338 Prozent auf 6’560.85 Punkte an der Kurstafel, nach 6’538.76 Punkten am Vortag.

Bei 6’521.92 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’615.04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’735.35 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Stand von 6’370.17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der S&P 500 mit 5’948.71 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12.72 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit VF (+ 8.89 Prozent auf 15.93 USD), Gap (+ 8.78 Prozent auf 25.09 USD), Ross Stores (+ 7.48 Prozent auf 172.50 USD), DR Horton (+ 6.68 Prozent auf 146.49 USD) und Stanley Black Decker (+ 5.89 Prozent auf 66.12 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Oracle (-5.51 Prozent auf 199.08 USD), Bath Body Works (-4.05 Prozent auf 15.18 USD), Datadog A (-3.05 Prozent auf 154.71 USD), Copart (-2.75 Prozent auf 39.89 USD) und Seagate Technology (-2.72 Prozent auf 233.96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 43’809’300 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.925 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch