Microsoft-Aktie etwas tiefer: Microsoft Schweiz ernennt Reinhard Nissl zum Personalchef
Microsoft Schweiz hat Reinhard Nissl zum neuen Personalchef ernannt. Er folgt auf Shipra Singh, die innerhalb von Microsoft eine neue Position übernommen hat.
Microsoft-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 0,20 Prozent auf 523,78 US-Dollar.
Zürich (awp)
