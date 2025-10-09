Microsoft-Aktie etwas tiefer: Microsoft Schweiz ernennt Reinhard Nissl zum Personalchef

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Personalie gemeldet 09.10.2025 10:13:00

Microsoft Schweiz hat Reinhard Nissl zum neuen Personalchef ernannt. Er folgt auf Shipra Singh, die innerhalb von Microsoft eine neue Position übernommen hat.

Nissl leitet nun den HR-Bereich in der Schweiz sowie in Deutschland und Österreich und ist Mitglied des Schweizer Führungsteams, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden HR-Funktionen bei Microsoft mit.

Microsoft-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 0,20 Prozent auf 523,78 US-Dollar.

Zürich (awp)

