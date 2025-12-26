Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 665,67 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'932 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 665,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 668,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213'684 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,61 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 479,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 27,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,20 USD aus. Am 29.10.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,03 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

