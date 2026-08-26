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Entspannte Karrierestrategie 26.08.2026 06:33:00

Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg

Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg

Für die Karriere beim Chef einschleimen und möglichst viele Überstunden machen? Das war gestern - mittlerweile führen andere Strategien zum Erfolg im Job.

Entspannen statt Stress

Entgegen des allgemeinen Glaubens sind Überstunden und ein über-engagiertes Verhalten am Arbeitsplatz nicht förderlich für die Karriere. Es ist ratsam, nicht durch den Tag zu hetzen, sondern zwischendurch einmal inne zu halten, um durchzuatmen und um ganz bewusst darauf zu achten, wie man gerade geht. Denn der österreichischer Verhaltensforscher Gregor Fauma fand heraus, dass besonders den Menschen ein hoher Status zugesagt wird, die langsam durch das Büro gehen. Also eilen Sie nicht über die Gänge, sondern bewahren Sie Ruhe und schreiten Sie mit geradem Rücken zu Ihrem Platz.

Pünktlicher Feierabend und kleine Pausen

Fast zwei Drittel der europäischen Arbeitnehmer leisten regelmässig Überstunden. Bei einer Studie der Marktforschungsagentur Opinion Matters in Auftrag des Personalunternehmens ADPS, gaben 71 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, regelmässig unbezahlt länger zu arbeiten. In Zeiten der Präsenzkultur galt man mit einem hohen Arbeitspensum als leistungsstarker und leistungswilliger Mitarbeiter. Und das, obwohl genau dieses Verhalten in Bezug auf die Leistung kontraproduktiv ist. Denn bewiesen ist: Wer lange arbeitet, schläft schlechter und beraubt sich der Erholung, die der Körper braucht. Auf lange Sicht ist es nicht möglich das Arbeitspensum durchzuhalten, ohne dass die Leistung darunter leidet. Es gilt also möglichst pünktlich in den Feierabend zu gehen und mit Freizeitaktivitäten für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, um sicher zu stellen, die Leistung auch auf Dauer bringen zu können. Doch ein leistungsstarker Arbeitnehmer braucht mehr als einen pünktlichen Feierabend, um produktiv sein zu können. Denn niemand kann sich acht oder mehr Stunden am Tag am Stück vom Morgen bis zum Abend konzentrieren. Es ist demnach empfehlenswert, dem Gehirn zwischendurch eine Pause zu genehmigen und sich abzulenken. Kleine Unterbrechungen des Arbeitsalltags, wie mit den Kollegen einen Kaffee zu trinken und Smalltalk halten, helfen dabei, sich anschliessend wieder konzentriert seinen Aufgaben widmen zu können.

Erfolgreiches Networking

Im Zeitalter des Networking können Afterwork-Verantstaltungen, Business-Breakfasts und Learning-Launches die eigene Karriere beflügeln. Laut des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird mittlerweile etwa jede dritte Stelle aufgrund eines persönlichen Kontakts besetzt. Es ist also umso wichtiger, sich auf solchen Veranstaltungen sehen zu lassen und sich ein aktives Business-Netzwerk aufzubauen. Dabei gilt es jedoch einige Tipps zu beachten. Beim Networking gilt: Je früher desto besser. Es ist wichtig, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, bevor man es braucht, denn wer sich aktiv auf Jobsuche befindet, handelt unter Druck und Anspannung. Empfehlenswert sei auch, sich fernab von digitalen Netzwerken persönlich zu treffen und sich dabei entspannt und natürlich auf den Events zu präsentieren. Dabei darf man gern auf sein Bauchgefühl hören und nach Sympathie entscheiden, mit wem man sich austauscht und welcher Kontakt von Nutzen sein könnte. Es zeigt sich: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Ruhe.

Isabell Tonnius, Redaktion finanzen.ch

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