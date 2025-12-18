Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.12.2025 20:27:13

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Abend gestärkt

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 100,66 USD.

Um 20:26 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 100,66 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 48'008 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,83 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,30 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 811'250 Aktien.

Am 26.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 105,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 USD ab. Mit Abgaben von 27,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

