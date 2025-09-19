KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Rentables KRONES-Investment?
|
19.09.2025 10:02:16
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen KRONES-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93.24 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das KRONES-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.725 KRONES-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 121.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’304.16 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30.42 Prozent.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
