Rentables KRONES-Investment? 19.09.2025 10:02:16

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen KRONES-Investment gewesen.

KRONES
112.85 CHF -12.83%
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93.24 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das KRONES-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.725 KRONES-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 121.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’304.16 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30.42 Prozent.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

