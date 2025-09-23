KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag zum Kauf zu nutzen. Auch mit dem nun avisierten, geringeren Wachstum würde der Anlagenbauer mit dem Tempo der Investitionsgüterbranche Schritt halten und direkte Wettbewerber sogar abhängen. Gleichzeitig seien die Krones-Aktien deutlich niedriger bewertet./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123.40 €
|
Abst. Kursziel*:
21.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.56%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
