MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 31.29 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 319.591 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 65.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’789.39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 107.89 Prozent vermehrt.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.24 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch