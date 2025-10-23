BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung

So wurde etwa am Standort in Bubendorf das "Gebäude K" von den lokalen Aufsichtsbehörden inspiziert. Auf Grundlage des Feedbacks seien keine Verzögerungen zu erwarten.

BACHEM geht daher nach wie vor davon aus, dass die Produktion der ersten GMP-Chargen noch im Jahr 2025 beginnen kann, hiess es in einem Communiqué. Während die kommerzielle Produktion im inspizierten Teil 2026 hochgefahren werde, würden die Bauarbeiten im restlichen Teil des Gebäudes wie geplant fortgesetzt.

Am Standort in Vista in Kalifornien habe die Gesellschaft ferner eine an die bestehende Anlage angrenzende Liegenschaft erworben. Damit schaffe BACHEM in Zukunft zusätzliche Produktionskapazitäten für vor- und nachgelagerte Bereiche. Man plane, die Immobilie in eine Produktionsstätte umzuwandeln.

Insgesamt plane BACHEM, in den Jahren 2026 bis 2030 rund 250 Millionen US-Dollar zu investieren, hiess es weiter. Dies, um die Kapazitäten in Vista weiter auszubauen und die Anlagen am Standort in Torrance zu modernisieren.

Die BACHEM-Aktie legte an der SIX letztlich um 7,47 Prozent auf 57,55 Franken zu.

