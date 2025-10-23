Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’641 0.1%  DAX 24’219 0.3%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’672 0.6%  Gold 4’145 1.2%  Bitcoin 87’516 2.1%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 65.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Analyse: Roche-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Investment-Tipp Airbus SE-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: Doch kein Treffen zwischen Trump und Putin
VW-Aktie in Grün: Neuer Chip-Lieferant - Diess geht in den Ruhestand - VW-Beschaffungsvorstand geht
Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Suche...

BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zeitplan in Bubendorf 23.10.2025 17:52:00

BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung

BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung

Der Pharmaauftragsfertiger BACHEM informiert am Donnerstag über seine Fortschritte bei der Erreichung seiner Pläne zur Kapazitätserweiterung.

BACHEM
56.54 CHF -3.01%
Kaufen Verkaufen
So wurde etwa am Standort in Bubendorf das "Gebäude K" von den lokalen Aufsichtsbehörden inspiziert. Auf Grundlage des Feedbacks seien keine Verzögerungen zu erwarten.

BACHEM geht daher nach wie vor davon aus, dass die Produktion der ersten GMP-Chargen noch im Jahr 2025 beginnen kann, hiess es in einem Communiqué. Während die kommerzielle Produktion im inspizierten Teil 2026 hochgefahren werde, würden die Bauarbeiten im restlichen Teil des Gebäudes wie geplant fortgesetzt.

Am Standort in Vista in Kalifornien habe die Gesellschaft ferner eine an die bestehende Anlage angrenzende Liegenschaft erworben. Damit schaffe BACHEM in Zukunft zusätzliche Produktionskapazitäten für vor- und nachgelagerte Bereiche. Man plane, die Immobilie in eine Produktionsstätte umzuwandeln.

Insgesamt plane BACHEM, in den Jahren 2026 bis 2030 rund 250 Millionen US-Dollar zu investieren, hiess es weiter. Dies, um die Kapazitäten in Vista weiter auszubauen und die Anlagen am Standort in Torrance zu modernisieren.

Die BACHEM-Aktie legte an der SIX letztlich um 7,47 Prozent auf 57,55 Franken zu.

ra/cg

Bubendorf (awp)

Weitere Links:

BACHEM-Aktie leicht höher: Gründer und -Mehrheitsaktionär Peter Grogg verstorben

Bildquelle: Bachem Holding AG

Nachrichten zu BACHEM HOLDING AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten