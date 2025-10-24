Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9233 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’091 -0.8%  Bitcoin 88’547 1.2%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 65.6 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Eni-Aktie steigt: Eni verdient mehr als erwartet
Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen
SAFRAN-Aktie: SAFRAN hebt Jahresziele an
UBS-Aktie: UBS-Vize Lukas Gähwiler geht - Compliance-Chef Ronner soll nachfolgen
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Meme-Titel 24.10.2025 09:06:36

Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen

Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen

Die Aktie von Beyond Meat hat in den letzten Wochen massive Schwankungen gezeigt - von rasantem Anstieg bis hin zu abrupten Verlusten. Auch zum Wochenausklang ist keine Beruhigung in Sicht.

Beyond Meat
2.46 CHF -9.42%
Kaufen Verkaufen
• Kein Ende der Berg- und Talfahrt bei Beyond Meat-Aktie in Sicht
• Hohe Leerverkaufsquoten von teils über 100 Prozent
• Analysten raten überwiegend zum Verkauf

Die Aktie von Beyond Meat dürfte ihre Achterbahnfahrt auch am Freitag weiter fortsetzen: Nachdem der Anteilsschein am Donnerstag an der NASDAQ 20,67 Prozent auf 2,84 US-Dollar verloren hat, waren anschliessend bereits wieder zweistellige Kursgewinne zu sehen: So legte die Beyond Meat-Aktie im nachbörslichen Handel um 13,74 Prozent auf 3,2301 US-Dollar zu.

Anleger, die den Anteilsschein im Depot haben, brauchen somit auch weiterhin starke Nerven, können sich aber auch über kräftige Gewinne freuen: So legte das Papier in den letzten fünf Handelstagen trotz der extremen Schwankungen um 446,15 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Fleischersatzherstellers jedoch dennoch 24,47 Prozent an Wert verloren.

Das steckt hinter der extremen Volatilität bei der Beyond Meat-Aktie

Hauptursache für die heftigen Kurssprünge sind vor allem zwei zentrale Faktoren: Zum einen eine extrem hohe Leerverkaufsquote ("Short Interest") der Aktie - "WRAL News" zufolge waren zeitweise rund 109 Prozent des frei handelbaren Aktienbestands leerverkauft - und zum anderen eine starke Mobilisierung von Kleinanlegern im Internet, die die Aktie im Stil früherer Meme-Stocks befeuerten.

Darüber hinaus beeinflussten aber auch Meldungen über strategische Kooperationen - beispielsweise mit Walmart - sowie operative Restrukturierungen, etwa eine grosse Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, den Kurs zeitweise kräftig.

Fundamentale Schwächen bestehen fort

Das Geschäftsmodell von Beyond Meat bleibt indes weiterhin von deutlichen Problemen geprägt. Der Sektor für pflanzliche Fleischalternativen zeigt eine schwache Nachfrage, Margendruck und Wettbewerbsintensität. Zudem ist die Bilanz des US-Konzerns belastet: Hohe Schulden sowie ein negativer operativer Cashflow lassen wenig Spielraum für Optimismus. Ob sich hier im abgeschlossenen dritten Quartal eine Besserung gezeigt hat, wird das Unternehmen am 4. November berichten.

Analysten blicken dementsprechend skeptisch auf die Beyond Meat-Aktie: Von acht bei "TipRanks" erfassten Analysten empfehlen fünf, das Papier zu verkaufen. Drei weitere Experten haben eine "Halten"-Empfehlung ausgesprochen, zum Kauf rät derzeit jedoch niemand. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,20 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs vom Donnerstag bei 2,84 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?