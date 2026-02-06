Kaufen für RWE-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein grosses Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:18 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.7 Prozent auf 52.84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’432’786 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 16.7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

