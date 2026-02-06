Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’510 0.3%  SPI 18’654 0.4%  Dow 49’782 1.8%  DAX 24’718 0.9%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’995 1.2%  Gold 4’938 3.4%  Bitcoin 54’006 10.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Microsoft951692Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Bernstein Research verleiht BMW-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Kaufen für RWE-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich
Suche...
Plus500 Depot

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse im Blick 06.02.2026 17:34:45

Kaufen für RWE-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Kaufen für RWE-Aktie nach DZ BANK-Analyse

DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann hat sich das RWE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

RWE
48.47 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein grosses Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:18 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.7 Prozent auf 52.84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’432’786 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 16.7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com