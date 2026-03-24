RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler blieb am Dienstag optimistisch, was die Wachstumsmöglichkeiten des Energiekonzerns betrifft. Eine bedeutende Chance sieht der Experte zum Beispiel am Markt für Batteriespeicher, aber auch beim Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten und Erneuerbaren Energien./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.50 €
|
Abst. Kursziel*:
12.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.45%
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Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
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