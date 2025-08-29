|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 11:29:40
K+S-Aktie verliert leicht: Vertrag von CEO Meyer bis 2031 verlängert
Der neue K+S-Vorstandschef Christian H. Meyer hat eine Verlängerung seines Vorstandsmandates bis März 2031 bekommen.
K+S gekommen und hat den Vorstandsvorsitz im Juni von Vorgänger Burkhard Lohr übernommen.
Der Aufsichtsrat verlängerte auch das Mandat der stellvertretenden Vorstandschefin und Chief Operating Officer, Carin-Martina Tröltzsch, bis Februar 2029.
Via XETRA gibt die K+S-Aktie am Freitag zeitweise um 0,26 Prozent auf 11,70 Euro nach.
DOW JONES
Bildquelle: ZVG,K+S
