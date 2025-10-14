JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
14.10.2025 15:41:00
JPMorgan-Aktie rutscht trotzdem ab: JPMorgan steigert Gewinn stärker als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln
Die grösste US-Bank JPMorgan hat dank eines sprudelnden Wertpapierhandels im dritten Quartal einen weiteren Gewinnsprung hingelegt.
So warf der Handel mit Anleihen deutlich mehr ab als im dritten Quartal 2024. Noch stärker wuchs der Aktienhandel. Weil auch die Zinseinnahmen weiter kletterten, legte Bankchef Jamie Dimon die Latte für das Gesamtjahr nun noch etwas höher. So soll der Zinsüberschuss nun etwa 95,8 Milliarden Dollar erreichen. Erst im Juli hatte Dimon sein Ziel auf 95,5 Milliarden Dollar angehoben.
Die JPMorgan-Aktie zeigt sich an der NYSE 3,23 Prozent tiefer bei 297,75 US-Dollar.
NEW YORK (awp international)
