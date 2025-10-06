JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor den am 6. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dies schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der jüngsten Veranstaltung des Maschinenbauers vor den Zahlen habe es nur wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben. Am wichtigsten seien die Aussagen zu den Grossaufträgen im abgelaufenen Quartal gewesen.

Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 16:27 Uhr konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.2 Prozent auf 63.65 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 13.59 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 64’430 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 35.8 Prozent. Am 06.11.2025 dürfte GEA die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:17 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.