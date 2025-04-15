|Kurse + Charts + Realtime
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Sector Perform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
62.10 €
Abst. Kursziel*:
-11.43%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
62.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.93%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|10:01
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|49.41
|10.24%
