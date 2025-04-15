NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Blick auf die Details sei positiv, da das überraschend starke Zahlenwerk des Maschinenbauers durch die Sparte Separation & Flow Technologies (SFT) getragen werde, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. SFT habe eine Rekordmarge im abgelaufenen Quartal gemeldet, die auf starke Preise für neue Ausrüstung zurückgehe./rob/ck/tih;