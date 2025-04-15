Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Aktie 360133 / DE0006602006

49.41
CHF
4.59
CHF
10.24 %
15.04.2025
BRXC
07.08.2025 11:50:34

GEA Underweight

GEA
49.41 CHF 10.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Blick auf die Details sei positiv, da das überraschend starke Zahlenwerk des Maschinenbauers durch die Sparte Separation & Flow Technologies (SFT) getragen werde, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. SFT habe eine Rekordmarge im abgelaufenen Quartal gemeldet, die auf starke Preise für neue Ausrüstung zurückgehe./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
63.45 € 		Abst. Kursziel*:
-22.77%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
64.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.50%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

