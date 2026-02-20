Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Zurich Insurance-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt.

Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Die Aktie legte um 13:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.5 Prozent auf 567.20 CHF zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15.66 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129’555 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 5.7 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.