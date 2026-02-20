Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Blick
|
20.02.2026 14:07:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Zurich Insurance-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Prüfung der Zurich Insurance-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt.
Aktieninformation im Fokus: Die Zurich Insurance-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung
Die Aktie legte um 13:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1.5 Prozent auf 567.20 CHF zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15.66 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129’555 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 5.7 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
14:07
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Zurich Insurance-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11:19
|Analyse: Verkaufen-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von DZ BANK (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe (AWP)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen etwas höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.