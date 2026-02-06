Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Rückversicherers biete Qualität zu einem vernünftigen Preis, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend nach den Zahlen. Die Januar-Vertragserneuerungen mit Erstversicherern im Bereich Sach- und Haftpflicht zeigten eine Fortsetzung der Trends von 2025.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Mit einem Kurs von 248.00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25.81 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 3’824 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 6.8 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

