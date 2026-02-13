Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen vorgelegt 13.02.2026 16:07:00

JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung

JENOPTIK hat im vergangenen Jahr mit einer verhaltenen Nachfrage in den Bereichen Halbleiterausrüstung und Autos zu kämpfen gehabt.

JENOPTIK
25.14 CHF 2.45%
Kaufen Verkaufen
Der Photonik-Konzern verzeichnete einen Umsatz- und Margenrückgang. Für das laufende Jahr nimmt sich JENOPTIK eine Steigerung des Umsatzes und eine Verbesserung der operativen Marge vor.

JENOPTIK sei angesichts der "starken Wachstumsplattformen in den Kernmärkten Halbleiter, Life Science & Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility optimistisch, 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren", sagte Finanzvorständin Prisca Havranek-Kosicek. Mit Blick auf die für den Konzern wichtige Halbleiterausrüstungsindustrie sieht JENOPTIK wegen der massiven Investitionen in Datencenter eine grundsätzlich positive Entwicklung.

Einen quantitativen Ausblick wird JENOPTIK bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen am 25. März geben.

Zu Jahresbeginn 2026 sehe man eine verbesserte Nachfrage, sagte die Finanzvorständin. 2025 sank der Auftragseingang noch um etwa 3 Prozent auf knapp 1 Milliarde Euro.

Der Umsatz ging um etwa 6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sackte um 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge betrug 18,4 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr und hielt sich damit innerhalb der vom Konzern ausgegebenen Prognosespanne von 18,0 bis 19,5 Prozent. JENOPTIK verwies auf Kostensenkungsmassnahmen.

Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge von 18,3 Prozent gerechnet.

Das Management bei JENOPTIK ist derzeit im Umbruch. Vorstandschef Stefan Traeger hatte im November angekündigt, das Unternehmen zum 15. Februar zu verlassen. Zum Jahreswechsel hat der Aufsichtsrat zudem mit Daniela Mattheus eine neue Vorsitzende bekommen, nachdem Matthias Wierlacher kurzfristig seinen Rücktritt erklärt hatte.

Die Aktie von JENOPTIK gewinnt auf XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 27,16 Euro.

DOW JONES

