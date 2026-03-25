Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’516 1.0%  SPI 17’471 0.9%  Dow 46’124 -0.2%  DAX 22’637 -0.1%  Euro 0.9159 0.1%  EStoxx50 5’581 0.1%  Gold 4’549 1.7%  Bitcoin 56’190 1.0%  Dollar 0.7897 0.2%  Öl 100.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Calida-Aktie: Verwaltungsrat lehnt Signorell-Anträge ab
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Neue ETF-Chance mit Human Capital: Smart investieren!
Nach Ergebnisrückgang: JENOPTIK-Aktie im Plus mit Aussicht auf höhere Ausschüttung
Swisscom-Tochter Fastweb und Vodafone kündigen INWIT-Vertrag - Aktien im Blick
Suche...
eToro entdecken

JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen überzeugen 25.03.2026 07:56:41

Nach Ergebnisrückgang: JENOPTIK-Aktie im Plus mit Aussicht auf höhere Ausschüttung

Nach Ergebnisrückgang: JENOPTIK-Aktie im Plus mit Aussicht auf höhere Ausschüttung

Die Aktionäre von JENOPTIK können sich trotz eines Gewinnrückgangs über eine etwas höhere Dividende freuen.

JENOPTIK
23.21 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen
Wie der im TecDAX notierte Photonik-Konzern mitteilte, will er für 2025 eine Dividende von 0,40 Euro zahlen nach 0,38 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte seine Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen und unterfüttert den Ausblick mit konkreten Zahlen.

So soll der Umsatz 2026 im einstelligen Prozentbereich steigen. Die EBITDA-Marge wird bei 19,0 bis 21,0 Prozent gesehen nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Im Februar hatte der Konzern lediglich von einer Steigerung des Umsatzes und einer Verbesserung der operativen Marge gesprochen. Portfolioveränderungen sind in der Prognose nicht berücksichtigt. Makroökonomische und politische Entwicklungen seien schwer abschätzbar, so der Konzern. Er setzt auf seine Wachstumsplattformen in den Kernmärkten Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik sowie Smart Mobility.

Im abgelaufenen Jahr ging der Umsatz um etwa 6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sackte um 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab. Die entsprechende Marge betrug 18,4 Prozent nach 19,9 Prozent im Vorjahr und hielt sich damit innerhalb der vom Konzern ausgegebenen Prognosespanne.

Unter dem Strich verdiente JENOPTIK 74,2 Millionen Euro nach 94,2 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,26 Euro.

Mittlerweile hat der Konzern einen Nachfolger von CEO Stefan Traeger gefunden, der das Unternehmen zum 15. Februar verlassen hat. Am Dienstag ernannte der Aufsichtsrat Dominic Dorfner, der von Semikron Danfoss kommt, zum Vorstandschef. Er wird sein Amt spätestens zum 1. Oktober antreten. Derzeit wird JENOPTIK von Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek und Vorstandsmitglied Ralf Kuschnereit geführt.

Vorbörslich gewinnt die JENOPTIK-Aktie via Tradegate zeitweise 2,24 Prozent auf 26,48 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

DOW JONES

Weitere Links:

JENOPTIK-Aktie in Rot: Dominic Dorfner wird neuer Vorstandschef
JENOPTIK-Aktie: Gericht bestellt Krey in Kontrollgremium
Was Analysten von der JENOPTIK-Aktie erwarten

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten