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25.03.2026 10:36:21

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik angesichts der Ernennung eines neuen Konzernchefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussagen der Aufsichtsratsvorsitzenden Daniela Mattheus zum designierten CEO "lesen sich gut", schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch nach der Nachricht, dass Dominic Dorfner spätestens am 1. Oktober das Ruder übernehmen soll. Auf dem Weg, sich als Photonikkonzern zu stärken, verspreche sie sich von Dorfner einen klaren strategischen Fokus./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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