07.11.2025 09:17:04
Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie
Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat eine umfassende Analyse des Heidelberg Materials-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Ausserdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materials
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
