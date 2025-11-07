Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter die Lupe 07.11.2025 09:17:04

Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat eine umfassende Analyse des Heidelberg Materials-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Heidelberg Materials
184.77 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Ausserdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:22 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
06.11.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
06.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
