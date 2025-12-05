Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wegen Mängeln
|
05.12.2025 09:15:37
Airbus-Aktie dennoch in Grün: Jahresendspurt für Erreichen des gekappten Auslieferungsziels nötig
Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat wegen der bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt ansetzen können.
Wegen Mängeln an Rumpfteilen eines Zulieferers muss Airbus dem Vernehmen nach mehr als 600 Flugzeuge überprüfen. Der Grossteil dieser Maschinen ist noch nicht bei den Kunden, sodass die Inspektionen die Auslieferungen verzögern. Unterdessen holte der Hersteller im November Bestellungen über 75 neue Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht.
Im XETRA-Handel am Freitag gewinnt die Airbus-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 198,64 Euro.
/stw/jha/
TOULOUSE (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
04.12.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Buy-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI zum Handelsstart kaum bewegt -- DAX eröffnet freundlich -- Asiatische Börsen uneins - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Freitag zunächst kaum Bewegung zu sehen, während der deutsche Leitindex einen höheren Start verbucht. Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenausklang unterschiedlich.