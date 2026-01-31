Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
31.01.2026 22:30:39
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.
Die Netflix-Aktie wurde im Januar 2026 von 26 Experten analysiert.
18 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 112,27 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Netflix auf 83,49 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|94,00 USD
|12,59
|27.01.2026
|Bernstein Research
|115,00 USD
|37,74
|23.01.2026
|Bernstein Research
|115,00 USD
|37,74
|22.01.2026
|Bernstein Research
|115,00 USD
|37,74
|21.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|100,00 USD
|19,77
|21.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|60,50
|21.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 USD
|60,50
|08.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com
