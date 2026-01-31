Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenmeinungen 31.01.2026 22:30:39

Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.

Die Netflix-Aktie wurde im Januar 2026 von 26 Experten analysiert.

18 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Netflix mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 112,27 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Netflix auf 83,49 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)94,00 USD12,5927.01.2026
Bernstein Research115,00 USD37,7423.01.2026
Bernstein Research115,00 USD37,7422.01.2026
Bernstein Research115,00 USD37,7421.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.100,00 USD19,7721.01.2026
DZ BANK--21.01.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD60,5021.01.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD60,5008.01.2026

