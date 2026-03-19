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Index im Blick 19.03.2026 22:33:36

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Am Donnerstag stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.29 Prozent im Minus bei 24’355.28 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.25 Prozent leichter bei 24’119.37 Punkten, nach 24’425.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24’100.88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24’462.16 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.18 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’797.34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Stand von 25’346.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19’736.66 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.38 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’100.88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Baker Hughes (+ 5.62 Prozent auf 60.71 USD), Lam Research (+ 4.13 Prozent auf 233.99 USD), Starbucks (+ 3.42 Prozent auf 95.83 USD), Enphase Energy (+ 3.14 Prozent auf 44.64 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.91 Prozent auf 205.27 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Micron Technology (-3.78 Prozent auf 444.27 USD), PDD (-3.27 Prozent auf 97.43 USD), Tesla (-3.18 Prozent auf 380.30 USD), Netflix (-3.13 Prozent auf 91.74 USD) und CSX (-2.90 Prozent auf 38.49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’783’999 Aktien gehandelt. Mit 3.826 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.95 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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