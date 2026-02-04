Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
04.02.2026 13:28:00
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Was Experten für die Gerresheimer-Aktie in Aussicht stellen.
Gerresheimer
23.04 CHF 0.21%
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Gerresheimer-Aktie abgegeben.
1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,84 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 25,22 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30,00 EUR
|18,95
|23.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|16.01.2026
|Bernstein Research
|25,68 EUR
|1,82
|13.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG