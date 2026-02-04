Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie

Aktienanalysen 04.02.2026 13:28:00

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie

Was Experten für die Gerresheimer-Aktie in Aussicht stellen.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Gerresheimer-Aktie abgegeben.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,84 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 25,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)30,00 EUR18,9523.01.2026
Jefferies & Company Inc.--16.01.2026
Bernstein Research25,68 EUR1,8213.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

