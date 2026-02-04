Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Gerresheimer-Aktie abgegeben.

1 Experte rät, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 27,84 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gerresheimer-Aktie von 25,22 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 30,00 EUR 18,95 23.01.2026 Jefferies & Company Inc. - - 16.01.2026 Bernstein Research 25,68 EUR 1,82 13.01.2026

Redaktion finanzen.ch